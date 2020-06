"COVID-19 uwypukla problemy, które społeczność afroamerykańska miała od dawna"

W niedzielę w kilkudziesięciu amerykańskich miastach, między innymi w Minneapolis, w Waszyngtonie czy Nowym Jork doszło do zamieszek. Ich zarzewiem stała się sprawa 46-letniego czarnoskórego George'a Floyda, który zmarł w wyniku brutalnego zatrzymania przez policję w Minneapolis. Policjantowi, który miał doprowadzić do śmierci mężczyzny, postawiono zarzut morderstwa. Sąd wyznaczył kaucję za jego zwolnienie w wysokości 500 tysięcy dolarów.

"Erupcja społecznych emocji"

Napięcie społeczne w Stanach Zjednoczonych komentował w poniedziałek w TVN24 dr Bartłomiej Nowak, prezes Grupy Uczelni Vistula. Jak mówił, wynikają one z czterech rzeczy.

- Po pierwsze to są problemy społeczności afroamerykańskiej, nierozwiązane od bardzo dawna, a w zasadzie jej sytuacja się w tej chwili pogarsza - wskazywał. Jak dodał, drugą przyczyną jest pandemia COVID-19 i związana z tym "erupcja społecznych emocji". - Po trzecie to jest kryzys przywództwa politycznego, który jest w USA ewidentny. Po czwarte to są kwestie zarządzania policją, tego, że policja zyskuje coraz większe uprawnienia i jest coraz bardziej brutalna - wymieniał dr Nowak.