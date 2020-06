Były barman, były ochroniarz, wolontariusz. Co wiemy o oskarżonych w sprawie śmierci George'a Floyda?

George Floyd, 46-letni Afroamerykanin zmarł 25 maja w Minneapolis, gdy w czasie zatrzymania za domniemaną próbę zapłacenia fałszywym 20-dolarowym banknotem, policjant przygniótł go do ziemi i przez prawie dziewięć minut klęczał na jego szyi. Floyd nie był uzbrojony. Na wideo słychać, jak mówił, że nie może oddychać. Pojawienie się w sieci tego nagrania wywołało demonstracje i zamieszki, które ogarnęły całą Amerykę. Protesty organizowane są też w innych krajach.

Czterech policjantów z Minneapolis: Derek Chauvin, Thomas Lane, J. Alexander Kueng oraz Tou Thao po opublikowaniu wideo zostali wydaleni ze służby. Kilka dni później cała czwórka usłyszała zarzuty w związku ze śmiercią Floyda. Oto co wiemy o byłych funkcjonariuszach.

Derek Chauvin

44-letni Derek Chauvin to główny oskarżony w sprawie śmierci George'a Floyda. To on w czasie zatrzymania mężczyzny pod koniec maja uciskał jego szyję kolanem, nie reagując, gdy zatrzymany mówił o problemach z oddychaniem.