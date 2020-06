"Ten łagodny olbrzym ma teraz skrzydła". Media: po odbyciu wyroku za napad odmienił swe życie

- Gdyby obudził się dziś rano i zobaczył płonące Minneapolis, to by go zniszczyło. Kochał to miasto - powiedziała partnerka George'a Floyda, którego śmierć spowodowała falę gwałtownych protestów w USA. Znajomi wspominają go jako "łagodnego olbrzyma" o dobrym sercu, choć według cytowanych przez media dokumentów odbył karę więzienia za napad. Po wyjściu na wolność miał jednak odmienić swoje życie i ostatnio wypowiadał się przeciwko przemocy z użyciem broni.