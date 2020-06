Sprawa Floyda przekazana innemu prokuratorowi. "Wyborcy stracili wiarę w bezstronność dochodzenia"

Gubernator Minnesoty przekazał dochodzenie w sprawie śmierci George'a Floyda stanowemu prokuratorowi generalnemu. Wcześniej członkowie stanowej Izby Reprezentantów zgłaszali wątpliwości co do możliwości prowadzenia "uczciwego i bezstronnego dochodzenia" przez lokalnego prokuratora.

"Chcą, aby system działał dla nich"

"Dążymy do sprawiedliwości"

- Dążymy do sprawiedliwości. Dążymy do prawdy. Robimy to energicznie i dochodzimy do rozliczenia - zapewnił Ellison.