Rodzice Gabby Petito pozwali policję. Domagają się wysokiego odszkodowania

Rodzice zabitej 22-letniej Gabby Petito złożyli pozew przeciwko policji z miasta Moab. Domagają się 50 milionów dolarów odszkodowania. Zarzucają funkcjonariuszom zaniedbania podczas interwencji i rozmowy między nimi a Gabby i jej narzeczonym Brianem Laundrie - dwa tygodnie przed tym, jak Petito została zabita.

Gabby Petito była blogerką, zaginęła podczas podróży po USA ze swym partnerem Brianem Laundrie. We dwoje wyruszyli w lipcu 2021 roku furgonetką z Florydy na zachód, by odwiedzić parki narodowe w tej części USA. Petito regularnie publikowała w mediach społecznościowych zdjęcia z wyprawy, po raz ostatni 25 sierpnia. 12 sierpnia wobec pary interweniowała policja – zdaniem rodziców 22-latki – niewłaściwie. Funkcjonariusze z miasta Moab w stanie Utah zatrzymali parę do kontroli po zawiadomieniu od świadka, który twierdził, że widział, jak "mężczyzna bił dziewczynę".

Matka Gabby Petito: tamtego dnia mogli ją uratować

W związku z interwencją funkcjonariuszy i jej przebiegiem rodzice Gabby Petito zdecydowali się na złożenie pozwu przeciwko policji. W pozwie o 50 milionów dolarów oskarżono departament i funkcjonariuszy policji z Moab o nieprzestrzeganie przepisów prawa i nieudzielenie Gabby pomocy w związku z podejrzeniami stosowania wobec niej przemocy w sierpniu - zaledwie kilka tygodni przed jej zabójstwem, którego dopuścił się Brian Laundrie.

- Celem tego pozwu jest uhonorowanie Gabby, żądanie wyciągnięcia odpowiedzialności i działania na rzecz zmian systemowych w celu ochrony ofiar przemocy domowej i zapobiegania takim tragediom w przyszłości - przekazał w czwartek w oświadczeniu adwokat rodziców Gabby Petito James W. McConkie.

- Tamtego dnia mogli ją uratować - powiedziała Nichole Schmidt, matka Gabby Petito, odnosząc się do działań policjantów. - Istnieją przepisy, które mają na celu ochronę ofiar, a przepisy te nie były przestrzegane - dodała.

Zdaniem rodziców Gabby policjanci niewłaściwie ocenili w czasie interwencji, że to Petito była głównym agresorem i niewłaściwie zastosowali procedury dotyczące przemocy domowej. Kolejny zarzut dotyczy tego, że miejscowi policjanci byli niewłaściwie przeszkoleni w tym zakresie.

Interwencja policji w sprawie Laundriego i Petito

12 sierpnia 2021 roku na numer alarmowy wpłynęło zgłoszenie od osoby, która spotkała parę w stanie Utah. - Przejechaliśmy obok, a mężczyzna bił dziewczynę - zacytowała stacja CNN osobę, która powiadomiła służby. - Potem zatrzymaliśmy się. Biegali po chodniku. Uderzył ją, wskoczyli do samochodu i odjechali - miał relacjonować świadek.

Wkrótce patrol policji zatrzymał Petito i Laundriego w okolicach miasta Moab. Jeden z funkcjonariuszy opisywał w raporcie, że gdy zobaczył furgonetkę, którą podróżowała para, 22-latka siedziała na miejscu pasażera i "płakała w niekontrolowany sposób".

Moment zatrzymania zarejestrowała kamera osobista policjanta, który dokonywał kontroli. Na nagraniu słychać, jak funkcjonariusz prosi roztrzęsioną kobietę, by wyszła z furgonetki i usiadła w radiowozie, w nadziei, że uda jej się uspokoić.

Petito wyznała, że między nią a jej narzeczonym tamtego poranka doszło do szarpaniny. - Cierpię na OCD [zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne - przyp. red.] i czasem bywam naprawdę rozchwiana - tłumaczyła policjantom. Jak dodała, Laundrie wcześniej nie pozwalał jej wejść do samochodu.

Gabby Petito w czasie interwencji policji. Kadr z nagrania z policyjnej kamery Moab PD

"Nie przestała płakać. Oddychała ciężko"

Mimo że obydwoje zdawali się nosić ślady fizycznej walki, "zarówno on, jak i ona tłumaczyli, że są zakochani i zaręczeni oraz desperacko nie chcieli, by którekolwiek z nich zostało oskarżone o przestępstwo" - napisano w raporcie jednego z policjantów, Erica Pratta. "Ani przez chwilę w czasie naszej rozmowy Gabrielle [Gabby Pettito - red.] nie przestała płakać. Oddychała ciężko, nie mogła wypowiedzieć pełnego zdania bez przecierania łez, wycierania nosa czy pocierania kolan rękoma" - napisał w swym raporcie policjant Daniel Scott Robbins., który zasugerował parze, by rozdzielili się na jedną noc i opanowali emocje. Obydwoje przystali na taką propozycję.

W dokumentach z zatrzymania w Moab znajdują się także relacje strażniczki parku narodowego Melissy Hulls, która spędziła z Petito około 1,5 godziny. Miała ona ostrzec 22-latkę, że jej związek nosi znamiona "toksycznego". "Błagałam ją, by raz jeszcze oceniła ich związek. Pytałam, czy jest z nim szczęśliwa. Właściwie powiedziałam jej, że ma okazję, by obrać inną drogę, by dokonać zmian w swoim życiu" - tłumaczyła Hulls.

W czasie podróży Petito regularnie komunikowała się ze swoją matką. 24 sierpnia blogerka powiedziała, że kolejnym punktem jej podróży jest pasmo górskie Teton w stanie Wyoming - relacjonował prawnik rodziny Petito Richard Stafford.

Incydent w restauracji, "dziwna" wiadomość do matki

27 sierpnia 2021 roku para z Luizjany była światkiem zajścia, do którego miało dojść w restauracji The Merry Piglets w Jackson, niedaleko Parku Narodowego Grand Teton. Nina Angelo wraz ze swym chłopakiem widzieli zapłakaną Gabby Petito. Jej narzeczony był wyraźnie wściekły, kilkukrotnie wychodził i wchodził do restauracji, a także zachowywał się agresywnie wobec personelu. Rozmówcy CNN twierdzą, że nie byli świadkami żadnych aktów przemocy między Petito i jej partnerem.

Menedżer restauracji powiedziała stacji CNN, że widziała zajście oraz że poinformowała o zdarzeniu FBI. Kobieta nie chciała podać stacji swojego nazwiska ani przedstawić swojej wersji wydarzeń. Twierdziła również, że lokal nie ma nagrań monitoringu z tamtego incydentu. CNN zwróciła się do Federalnego Biuro Śledczego z pytaniem, czy śledczy otrzymali zgłoszenie o wizycie Petito i Laundriego w The Merry Piglets. - By chronić prywatność, nie komentujemy kontaktów, które FBI ma lub nie ma z jakimikolwiek osobami - odparł rzecznik FBI.

Śmierć Gabby Petito

19 września 2021 roku, około tydzień po zgłoszeniu zaginięcia Petito, władze poinformowały o odnalezieniu ciała w okolicach Spread Creek Dispersed Camping Area w Parku Narodowym Grand Teton.

Koroner potwierdził, że są to zwłoki Gabby Petito. Śledztwo pozwoliło na ustalenie, że zabójstwa dopuścił się jej narzeczony Brian Laundrie. Mężczyzna przyznał się do tego czynu w pozostawionym liście pożegnalnym, następnie popełnił samobójstwo.

