Gabby Petito posiniaczona i zakrwawiona na ujawnionym właśnie selfie. "Zdjęcie pokazuje ranę ciętą"

Selfie Gabby Petito, upublicznione właśnie przez kancelarię prawną Parker McConkie wskazuje, że podczas spotkania z funkcjonariuszami, na około dwa tygodnie przed śmiercią, 22-letnia blogerka miała mieć na twarzy wyraźne ślady przemocy fizycznej. Kancelaria reprezentuje rodzinę dziewczyny w sprawie przeciwko policji z miasta Moab, która miała dopuścić się zaniedbań podczas interwencji przeprowadzonej przed jej zabójstwem.

Gabby Petito w lipcu 2021 roku wybrała się w podróż furgonetką po USA ze swoim partnerem Brianem Laundrie. 12 sierpnia Funkcjonariusze z miasta Moab w stanie Utah zatrzymali parę do kontroli po zawiadomieniu od świadka, który twierdził, że widział, jak "mężczyzna bił dziewczynę". Rodzina Gabby powiadomiła policję o jej zaginięciu 11 września. 8 dni później, władze poinformowały o odnalezieniu jej ciała w okolicach Spread Creek Dispersed Camping Area w Parku Narodowym Grand Teton.

W listopadzie ubiegłego roku jej rodzice złożyli pozew, w którym zarzucają funkcjonariuszom z Moab zaniedbania podczas interwencji z 12 sierpnia. Dwa dni temu prowadzący sprawę prawnicy opublikowali w Internecie nowe dowody, w postaci zdjęcia, przedstawiającego Petito z wyraźnymi obrażeniami na twarzy. Jak podali, zostało ono zrobione na tyle jej vana o 16:37, czyli "podczas lub przed przybliżonym czasem zgłoszenia na numer alarmowy".

Gabby Petito - prawnicy publikują nowe zdjęcie

"Zdjęcie pokazuje ranę ciętą (...) jak również krew rozmazaną na jej czole, w okolicy lewego oka, na policzku i nad nosem, co wskazuje, że została złapana za twarz w taki sposób, że jej drogi oddechowe najpewniej zostały zablokowane. Gabby udokumentowała obrażenia. Podczas zatrzymania próbowała powiedzieć o tym funkcjonariuszom z Moab, jednakże ciężar i znaczenie odniesionych obrażeń i doświadczonej napaści zostały całkowicie zignorowane" - zaznaczono w opublikowanym na stronie Parker McConkie oświadczeniu.

Gabby Petito - nowe zdjęcie opublikowane przez prawników rodziny Parker McConkie

"Funkcjonariusze zignorowali te dowody i nie zrobili nic, by dokładniej zbadać relację Gabby, że Brian (Laundrie) gwałtownie złapał ją za twarz i rozciął jej policzek" - dodano w komunikacie prawników. - Nasza córka, Gabby, zginęła w skutek przemocy doświadczonej od strony partnera. Przemocy, która powinna zostać zidentyfikowana przez organy ścigania - oświadczyła w ubiegłym tygodniu matka zamordowanej 22-latki Nichole Schmidt, cytowana przez prawników.

Stacja CNN skontaktowała się z policją w Moab w celu uzyskania komentarza, jednak dziennikarze usłyszeli, że miasto "nie komentuje spraw związanych z toczącym się postępowaniem sądowym".

Interwencja policji w sprawie Laundriego i Petito

12 sierpnia 2021 roku na numer alarmowy wpłynęło zgłoszenie od osoby, która spotkała parę w stanie Utah. - Przejechaliśmy obok, a mężczyzna bił dziewczynę. (...) Potem zatrzymaliśmy się. Biegali po chodniku. Uderzył ją, wskoczyli do samochodu i odjechali - miał relacjonować świadek, cytowany przez CNN.

Wkrótce patrol policji zatrzymał Petito i Laundriego w okolicach miasta Moab. Jeden z funkcjonariuszy opisywał w raporcie, że gdy zobaczył furgonetkę, którą podróżowała para, 22-latka siedziała na miejscu pasażera i "płakała w niekontrolowany sposób". Moment zatrzymania zarejestrowała kamera osobista policjanta, który dokonywał kontroli. Na nagraniu słychać, jak funkcjonariusz prosi roztrzęsioną kobietę, by wyszła z furgonetki i usiadła w radiowozie, w nadziei, że uda jej się uspokoić. Petito wyznała, że między nią a jej narzeczonym tamtego poranka doszło do szarpaniny. - Cierpię na OCD (zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne - przyp. red.) i czasem bywam naprawdę rozchwiana - tłumaczyła policjantom. Jak dodała, Laundrie wcześniej nie pozwalał jej wejść do samochodu.

Gabby Petito Moab PD

Wedle wcześniejszych relacji, choć obydwoje zdawali się nosić ślady fizycznej walki, "zarówno on, jak i ona tłumaczyli, że są zakochani i zaręczeni oraz desperacko nie chcieli, by którekolwiek z nich zostało oskarżone o przestępstwo" - napisano w raporcie jednego z policjantów, Erica Pratta. "Ani przez chwilę w czasie naszej rozmowy Gabrielle (Gabby Pettito - red.) nie przestała płakać. Oddychała ciężko, nie mogła wypowiedzieć pełnego zdania bez przecierania łez, wycierania nosa czy pocierania kolan rękoma" - pisał w raporcie Daniel Scott Robbins. Policjant miał też zasugerować parze, by rozdzielili się na jedną noc i opanowali emocje. Obydwoje przystali na taką propozycję.

Śmierć Gabby Petito

19 września 2021 roku, około tydzień po zgłoszeniu zaginięcia Petito, władze poinformowały o odnalezieniu ciała w okolicach Spread Creek Dispersed Camping Area w Parku Narodowym Grand Teton. To, że są to zwłoki Gabby Petito, potwierdził koroner. W trakcie śledztwa ustalono, że zabójstwa miał dopuścić się jej narzeczony Brian Laundrie. Mężczyzna przyznał się do tego czynu w pozostawionym liście pożegnalnym, a następnie popełnił samobójstwo.

Autor:jdw//am

Źródło: parkerandmcconkie.com, tvn24.pl