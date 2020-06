Pomniki secesjonistów obiektami gniewu. Część władz je usuwa, inne to zapowiadają

"Richmond nie jest już stolicą Konfederacji"

Do podobnego wsparcia władz lokalnych w sprawie usuwania pomników doszło w Richmond, byłej stolicy Konfederacji. Burmistrz miasta Levar Stoney zapowiedział, że na początku lipca gotowe będzie prawo dające samorządom taką możliwość. "Richmond nie jest już stolicą Konfederacji – obfituje w różnorodność i miłość do wszystkich. Musimy to zademonstrować" - napisał w oświadczeniu Stoney.

Gubernator Wirginii Ralph Northam ogłosił w czwartek plany "jak najszybszego" usunięcia pomnika generała konfederatów z czasów Wojny Secesyjnej Roberta E. Lee w Richmond. Polityk Partii Demokratycznej ocenił, że jest to ważny krok, ale jednak nie rozwiązuje to problemu, z jakim borykają się Stany Zjednoczone. "Symbole nierówności wciąż są obecne w naszej społeczności i kraju" - podkreślił, przyznając jednocześnie, że "zburzenie pomnika generała zapewne wzbudzi gniew jego wielbicieli".

Pomnik Lee ma zostać przechowany w magazynie do podjęcia decyzji, co z nim zrobić. W trakcie protestów na pomazanym napisami cokole z projektora wyświetlane było zdjęcie George'a Floyda, Afroamerykanina, który zmarł w wyniku policyjnej interwencji w Minneapolis w stanie Minnesota.

Protesty po śmierci Floyda

46-letni George Floyd zmarł 25 maja w Minneapolis, gdy w czasie zatrzymania za domniemaną próbę zapłacenia fałszywym 20-dolarowym banknotem, policjant przygniótł go do ziemi i klęczał na jego szyi prawie dziewięć minut. Floyd nie był uzbrojony. Po interwencji trafił do szpitala, lekarze nie zdołali go jednak uratować.