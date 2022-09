Widząc śmierć dziecka w rozgrzanym aucie, matka sama osunęła się na ziemię. 2-latka spędziła w samochodzie kilka godzin

Choć w ostatnich dniach temperatury w Polsce są zdecydowanie niższe niż na początku sierpnia, w wielu regionach świata nadal panują upały. Tak jest na wschodnim wybrzeżu USA. Podczas gdy w Nowym Jorku zmagają się z nimi tenisiści, biorący udział w słynnym US Open, kilkadziesiąt kilometrów na południe, we Franklin Township w stanie New Jersey, z powodu gorąca doszło do kolejnej wielkiej tragedii.