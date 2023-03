Skradzionym autem uderzył w inny samochód, pieszego i budynek, który się zawalił

Śledczy opublikowali nagranie z tragicznego w skutkach wypadku, do którego doszło w Baltimore, w amerykańskim stanie Maryland. Kierowca skradzionego samochodu, uciekając przed policją, uderzył w inny pojazd, potrącił śmiertelnie pieszego i wbił się w budynek, który w następstwie uderzenia się zawalił.

Do zdarzenia doszło 8 lutego. Jak relacjonuje w komunikacie miejscowa policja, ok. godz. 21 kierujący nieoznakowanym radiowozem funkcjonariusz zauważył skradzione auto, co zgłosił operatorowi. Na wezwanie odpowiedział inny funkcjonariusz - już w oznakowanym radiowozie. Na jego widok kierowca skradzionego samochodu - jak później ustalono był nim 33-letni Shawn Lee Brunson - przyspieszył, próbując uciec ulicami miasta. Jak poinformowała miejscowa policja, na skrzyżowaniu North Avenue i North Wolfe Street kierowany przez niego czarny hyundai uderzył w inny pojazd, następnie oba samochody potrąciły stojącego na chodniku pieszego i uderzyły w budynek, który chwilę później się zawalił.