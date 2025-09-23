USA skorzystały z ustawy Magnitskiego. Nowe restrykcje

Jair Bolsonaro przebywa w areszcie domowym Źródło: Reuters

Sankcje przeciwko żonie sędziego Sądu Najwyższego Brazylii Alexandre de Moraesa - Viviane Barci - to kolejna odsłona pogłębiającego się kryzysu w relacjach pomiędzy dwoma krajami.

Prezydent USA Donald Trump naciskał na władze Brazylii, domagając się uniewinnienia Bolsonaro, swojego politycznego sojusznika.

Władze USA dopisały Barci do listy osób objętych sankcjami na podstawie tzw. ustawy Magnitskiego, która umożliwia karanie urzędników z innych państw za korupcję i łamanie praw człowieka – wynika z informacji opublikowanych na stronie internetowej amerykańskiego ministerstwa finansów.

Sankcje oznaczają zamrożenie wszelkich aktywów należących do tych osób w USA, a także zakaz robienia interesów z tymi osobami.

Sąd Najwyższy Brazylii skazał Jaira Bolsonaro na wieloletnie więzienie Źródło: ANTONIO LACERDA/PAP/EPA

USA nakładają restrykcje na Brazylijczyków

Wraz z Barci do listy dopisano zarządzaną przez nią i innych członków rodziny instytucję finansową, Lex Instituto de Estudios Juridicos, która według amerykańskiego rządu może służyć do obchodzenia sankcji.

Wcześniej podobnymi restrykcjami objęto samego de Moraesa, który przewodniczył składowi sędziowskiemu w czasie procesu Bolsonaro. Były prezydent został we wrześniu skazany na 27 lat pozbawienia wolności za przygotowywanie zamachu stanu, by utrzymać się u władzy po przegranych przez siebie wyborach prezydenckich z 2022 roku.

Były prezydent nie przyznaje się do winy, a jego obrońcy zapowiedzieli apelację. Zdaniem ekspertów szanse na zmianę wyroku są niewielkie.

W związku ze sprawą Bolsonaro administracja Trumpa unieważniła również amerykańskie wizy de Moraesa i kilku innych członków brazylijskiego Sądu Najwyższego oraz podwyższyła cła na towary sprowadzane z Brazylii do 50 proc.

Agencja Reutera podała w poniedziałek, powołując się na anonimowe źródło w administracji USA, że Waszyngton unieważnił również wizy brazylijskiego prokuratora generalnego Jorge Messiasa oraz pięciu innych byłych lub obecnych urzędników brazylijskiego wymiaru sprawiedliwości.

