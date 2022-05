Skazany za morderstwo opuścił więzienie, ale nie dotarł do sądu. Eskortująca go funkcjonariuszka oskarżona o pomoc w ucieczce

Zastępczyni dyrektora zakładu karnego Vicki White, która miała eksportować więźnia do sądu we Florence w stanie Alabama, została oskarżona o "zezwolenie lub ułatwienie ucieczki" - poinformował w poniedziałek szeryf w hrabstwie Lauderdale Rick Singleton. Biuro szeryfa opublikowało zdjęcia, na których widać, jak skazany za morderstwo Casey White opuszcza budynek więzienia. Potem więzień i strażniczka zniknęli.

W sobotę policja w miejscowości Florence w stanie Alabama poinformowała o ucieczce skazanego za morderstwo Casey'a White'a . Mężczyzna był transportowany do sądu w hrabstwie Lauderdale. Początkowo przypuszczano, że zastępczyni dyrektora zakładu karnego Vicki White jest w niebezpieczeństwie, ale w poniedziałek biuro szeryfa poinformowało o postawieniu kobiecie zarzutów "zezwolenia lub ułatwienia ucieczki".

- Mamy nadzieję, że w ciągu najbliższych kilku dni uda nam się ich zlokalizować i sprowadzić z powrotem do hrabstwa Lauderdale - powiedział w poniedziałek szeryf Rick Singleton. - Casey White jest niezwykle niebezpieczną osobą i musimy go znaleźć i usunąć z ulicy - dodał.

Opuścili więzienie, ale nie dotarli do sądu

Gdy Vicki White opuszczała teren więzienia, miała powiedzieć strażnikowi, że po odwiezieniu skazanego do sądu, pójdzie do lekarza, ponieważ nie czuje się dobrze - relacjonował CNN. Szeryf poinformował, że Casey White nigdy nie dotarł do sądu, a Vicki White nie pojawiła się w miejscu, w którym miała szukać pomocy medycznej.