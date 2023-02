Za zamordowanie dziewczyny i trojga jej dzieci jutro ma otrzymać śmiertelny zastrzyk. Twierdzi, że jest niewinny

W 2004 roku w domu na przedmieściach Saint Louis znaleziono ciała 28-letniej Angeli Rowe i trojga jej dzieci. Ustalono, że wszystkie ofiary zginęły w wyniku postrzelenia. W związku ze sprawą aresztowano Leonarda Taylora. Cztery lata później mężczyzna usłyszał wyrok śmierci, który teraz ma zostać wykonany. Skazany utrzymuje jednak, że nie popełnił przypisywanej mu zbrodni, informuje "Newsweek".

58-letni Leonard Taylor ma otrzymać śmiertelny zastrzyk we wtorek 7 lutego w zakładzie karnym w miejscowości Bonne Terre w Missouri. Jak zaznacza "Newsweek", mężczyzna nie przyznaje się do winy, a jego prawnicy wciąż walczą o odroczenie egzekucji. W ubiegłym tygodniu zwrócili się do gubernatora Missouri Mike'a Parsona o powołanie niezależnej komisji śledczej, która miałaby ponownie zbadać sprawę.

Missouri. Zabójstwo Angeli Rowe i jej dzieci

Do zabójstw, za które Taylor został skazany na śmierć, doszło w pod koniec 2004 roku w Saint Louis. 3 grudnia policjanci znaleźli ciała 28-letniej Angeli Rowe oraz jej dzieci - 10-letniego Alexusa, 6-letniej AcQreyi i 5-letniego Tyrese’a - w ich domu w Jennings na przedmieściach Saint Louis. Funkcjonariusze weszli do środka, ponieważ bliscy ofiar od kilku dni nie mogli się z nimi skontaktować. Ciała wszystkich zabitych miały rany postrzałowe. Ustalono, że ofiary zostały zabite od dwóch do trzech tygodni wcześniej.

9 grudnia tego samego roku w związku ze sprawą zatrzymany został Taylor, który był wówczas chłopakiem Rowe. W momencie aresztowania mężczyzna był poszukiwany za naruszenie zwolnienia warunkowego związanego z ciążącym na nim wyrokiem za fałszerstwo. Zatrzymanie miało miejsce w Madisonville w Kentucky, w domu kobiety z którą równocześnie spotykał się Taylor.

Cytowani przez "Newsweek" śledczy ustalili, że na tydzień przed znalezieniem ciał podejrzany poprosił szwagierkę, by podwiozła go na lotnisko. Kobieta zeznała, że nie było w tym nic dziwnego, bo Taylor często podróżował służbowo. Tym razem wziął ze sobą jednak większy bagaż. W dodatku szwagierka zauważyła, jak wrzucał do bagażnika coś, co przypominało jej broń palną. Z Saint Louis Taylor poleciał do Kalifornii, gdzie mieszkały jego żona oraz córka.

Leonard Taylor nie przyznaje się do winy

Taylor od początku twierdził, że jest niewinny. Utrzymywał, że gdy wyjeżdżał z Missouri, Rowe i jej dzieci żyli. Według "The Intercept" zapewnienia mężczyzny początkowo kłóciły się z zeznaniami jego brata, który przekazał śledczym, iż w prywatnej rozmowie przyznał się on do popełnienia wszystkich czterech morderstw. Później wycofał się jednak z tych słów, twierdząc, że do złożenia fałszywych zeznań zmusili go policjanci. O winie Taylora świadczyć miały również dowody znalezione na miejscu zbrodni.

Według "Newsweeka" na korzyść 58-letniego obecnie skazanego działały m.in. zeznania jego córki, która w momencie zatrzymania ojca miała 13 lat. Dziewczyna zapewniła, że jej tata dzwonił przy niej do Rowe i jej dzieci już po tym, jak dotarł do Kalifornii. Prawnicy Taylora wielokrotnie podkreślali też, że świadkowie widzieli ofiary w okresie między wyjazdem ich klienta a odnalezieniem zwłok.

Jeśli egzekucja nie zostanie zatrzymana, Taylor będzie drugą osobą straconą w tym roku w Missouri. W całym 2022 roku na terenie tego stanu wykonano wyrok śmierci na dwóch osobach.

