Skazane za czary zostaną oczyszczone z zarzutów? "Wpływało to na ich rodziny z pokolenia na pokolenie"

Choć sławę "miasta czarownic" zyskało Salem w sąsiednim stanie Massachusetts, to pierwszą osobą straconą za czary w Ameryce była Alse Young z Windsor w Connecticut. Stało się to 26 maja 1647 roku. Jej śmierć została zarejestrowana przez urzędnika z miasta jako śmierć przez powieszenie. W ciągu kolejnych 15 lat jeszcze osiem kobiet i dwóch mężczyzn straciło życie w tym stanie z powodu rzekomych czarów, a ponad 40 było o to oskarżanych.

Pośmiertne uniewinnienie "czarownic"

Jak podaje Sky News, potomkowie rzekomych "czarownic" wraz z badaczami i historykami-amatorami oczekują, że zostaną one uniewinnione. Do takiego rozwiązania skłaniają się też politycy z Connecticut, senator stanowy Saud Anwar i członkini Izby Reprezentantów Jane Garibay, którzy zaproponowali wprowadzenie uchwał o oficjalnym oczyszczeniu z zarzutów ofiar tych procesów. Ta ostatnia otrzymała pisma w tej sprawie od krewnych w ósmym i dziewiątym pokoleniu osób oskarżanych o czary. - Mówią o tym jak to wpływało na ich rodziny z pokolenia na pokolenie, i że bardzo by chcieli, żeby ktoś im powiedział, że to było złe. Według mnie to bardzo łatwa rzecz do zrobienia, jeśli ma dać ludziom spokój - powiedziała Garibay. Anwar zauważył, że choć niektórzy zapewne mogą się z tego śmiać, to rodziny tych osób traktują sprawę bardzo poważnie.