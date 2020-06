"Skarb Fenna" znaleziony po 10 latach. Anonimowy poszukiwacz wzbogacił się o milion dolarów

Skarb "leżał pod baldachimem gwiazd, w bujnej, leśnej roślinności Gór Skalistych i nie ruszony był ze swojego miejsca, w którym ukryłem go 10 lat temu" - napisał Fenn w swoim komunikacie. "Nie znam osoby, która go znalazła, jednak wiersz z mojej książki doprowadził go do właściwej kryjówki" - wyjaśnił kolekcjoner.