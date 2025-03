Silnik stanął w płomieniach. Awaryjne lądowanie samolotu

Lot FedEx 3609, który kierował się do Indianapolis, wylądował bezpiecznie dziewięć minut po starcie o godzinie 7.58 rano czasu lokalnego. Lenis Valens, rzeczniczka kompleksu Port Authority of New York and New Jersey (PANYNJ), przekazała, że u pasażerów "nie zgłoszono żadnych obrażeń, a pożar dotyczył silnika". Jak uściśliła, na pokładzie znajdowały się trzy osoby.