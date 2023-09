Niezwykły finał urodzinowej wycieczki siedmiolatki. Znalazła diament

Niezapomniane odkrycie i jedyny w swoim rodzaju prezent urodzinowy. Aspen Brown znalazła niemal trzykaratowy diament, gdy świętowała swoje siódme urodziny na wycieczce z ojcem i babcią w parku Crater of Diamonds w amerykańskim stanie Arkansas. "To z pewnością jeden z najpiękniejszych diamentów, jakie widziałem w ostatnich latach" - przekazał w komunikacie Waymon Cox, wicedyrektor parku.

Wycieczka urodzinowa z 1 września będzie dla siedmioletniej już Aspen Brown wydarzeniem, które z pewnością zapamięta do końca życia. Podczas zwiedzania parku stanowego Crater of Diamonds w Murfreesboro w stanie Arkansas ( USA ) dziewczynka znalazła przedmiot przypominający diament. Pracownicy parku, słynącego z obecności tych cennych kamieni, potwierdzili później, że znalezisko rzeczywiście jest diamentem.

Siedmiolatka znalazła trzykaratowy diament

Według cytowanego w komunikacie ojca Aspen, Luthera Browna, dziewczynce podczas wycieczki zrobiło się gorąco i chciała usiąść na chwilę, "więc podeszła do dużych kamieni przy płocie". "Następne, co pamiętam. to to, że podbiegła do mnie i powiedziała: 'Tato, tato, znalazłem jeden!'" - relacjonuje Luther Brown.