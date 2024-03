Siedmiolatek i 12-latek dźgnęli nożem kobietę. Jest w stanie krytycznym

Jak podaje "New York Post", w sobotę w jednej z rezydencji w hrabstwie Harris w Teksasie chwilę po godzinie 14 czasu lokalnego dwóch braci, siedmiolatek i 12-latek, dźgnęli nożem 59-letnią kobietę. Do ataku miało dojść po sprzeczce między chłopcami a kobietą. Bracia mieli uciec z miejsca zdarzenia, zostali jednak znalezieni przez policję jeszcze tego samego dnia w swoim domu. Fox News poinformowało, że 12-latek został oskarżony w związku z tą sprawą, jednak jego młodszy brat, ze względu na wiek, nie będzie oskarżony. Kobietę po ataku miał znaleźć w domu jej brat. Rzecznik biura szeryfa Sergio Torres powiedział KPRC-TV, w jakim stanie znajduje się 59-latka. - Kobieta miała kilka ran kłutych w okolicy brzucha. Została przetransportowana do pobliskiego szpitala, gdzie obecnie przechodzi operację. Jej stan jest krytyczny - powiedział. ZOBACZ TEŻ: Udawała, że jej córka cierpi na nowotwór, by wyłudzać pieniądze na leczenie