Tłumy pielgrzymów chcą zobaczyć ciało zmarłej cztery lata temu zakonnicy. Według mediów nie uległo rozkładowi

Setki pielgrzymów przybywają do klasztoru w niewielkiej miejscowości w amerykańskim stanie Missouri, odkąd okazało się, że ciało zmarłej cztery lata temu założycielki wspólnoty zakonnej jest "całe i nienaruszone" - donoszą miejscowe media.

Tłumy zaczęły gromadzić się w klasztorze Benedyktynek w liczącym ok. 1,5 tys. mieszkańców mieście Gower w stanie Missouri po tym, jak w zeszłym tygodniu przeprowadzono ekshumację siostry Wilhelminy Lancaster. Ciało zmarłej w 2019 roku 95-letniej zakonnicy, które planowano przenieść z cmentarza do klasztornej kaplicy, okazało się "całe i nienaruszone" - podał w czwartek kshb.com., portal stacji KSHB-TV. Doskonale zachował się również jej habit. Do klasztoru, gdzie wystawiono ciało Lancaster, przybywają setki pielgrzymów. Chcą "być świadkami tego, co wielu nazywa cudem", jak podaje stacja.

Ciało zakonnicy. Stanowisko Kościoła

Zdaniem miejscowych Benedyktynek, Lancaster która w 1995 roku założyła wspólnotę zakonną w Gower, jest "pierwszą Afroamerykanką, której ciało po śmierci nie uległo rozkładowi" - przekazał portal gazety "The Kansas City Star". Z kolei Catholic News Agency (Katolicka Agencja Informacyjna) pisze, że stało sie tak pomimo pękniętej trumny i panującej w jej wnętrzu wilgoci. Agencja wskazała też na swojej stronie internetowej, że Kościół nie ustalił jeszcze, czy w przypadku siostry Wilhelminy można mówić o cudzie, ani czy zostanie wszczęte dochodzenie w celu zbadania jej szczątków.

Dziennikarze kshb.com porozmawiali z niektórymi z osób, które przybyły w tym tygodniu do klasztoru w Gower. - Jesteśmy tutaj, by zobaczyć cud. Dla niektórych z nas to pierwsze tego typu wydarzenie w życiu i nigdy nie byliśmy tak blisko osoby potencjalnie świętej - przyznał jeden z mężczyzn stojących w kolejce do podziemi. - Ludzie wciąż mają takie pragnienie i tęsknotę, by dotykać i przebywać z Bogiem w każdy możliwy sposób - wskazała inna wierna. Przychodząca tu na msze od trzech lat Beth Vogel zauważyła, że do tej pory klasztor odwiedzało mniej niż 20 osób dziennie. Obecnie jest to "średnio ponad 100 osób dziennie" - stwierdziła.

Lancaster założyła wspólnotę zakonną

Wilhelmina Lancaster urodziła się w niedzielę palmową 13 kwietnia 1924 roku jako Mary Elizabeth Lancaster - czytamy na stronie CNA. Była drugim z pięciorga dzieci swoich rodziców, wychowała się w "głęboko pobożnym" domu. Według obecnej przeoryszy klasztoru w Gower, Cecilii Snell, Lancaster miała "mistyczne doświadczenie" podczas swojej pierwszej komunii. W 1995 roku, pół wieku po złożeniu ślub zakonnych, Lancaster założyła wspólnotę zakonną w Scranton w Pensylwanii. 11 lat później przeniosła się z nią do Missouri.

Autor:wac//am

Źródło: kshb.com, The Kansas City Star, CNA