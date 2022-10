Pięć zabójstw, wszystkie powiązane. Policja w Kalifornii szuka seryjnego mordercy i ostrzega mieszkańców

W kalifornijskim mieście Stockton w ciągu 2,5 miesiąca doszło do pięciu zabójstw w tej samej okolicy. Zdaniem miejscowych śledczych wszystkie sprawy są ze sobą powiązane, a w mieście działać może seryjny morderca. "Prosimy unikać odosobnionych miejsc i poruszać się po obszarach dobrze oświetlonych" - zaapelowała policja i wyznaczyła nagrodę za pomoc w schwytaniu sprawcy.

54-letni mężczyzna został zastrzelony w dzielnicy mieszkaniowej na północ od centrum Stockton przed świtem we wtorek 27 września. Według policji był on już piątą osobą od 8 lipca, którą zastrzelono z broni palnej na obszarze o promieniu ok. 3 kilometrów.