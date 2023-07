Żona podejrzanego w związku z serią morderstw w Gilgo Beach pod Nowym Jorkiem chce rozwodu

Rex Heuermann z zarzutami

Rex Heuermann został zatrzymany przez policję 14 lipca. Mężczyzna, pracujący na co dzień jako architekt, do tej pory formalnie usłyszał zarzuty trzech zabójstw. Cytowany przez CNN Rodney Harrison, komisarz policji z hrabstwa Suffolk, zaznaczył wcześniej, że postawienie mu zarzutu kolejnego zabójstwa "może zająć trochę czasu". Heuermann nie przyznał się do winy. Sąd przesłucha go 1 sierpnia.