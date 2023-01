Amerykańscy senatorowie chcą nadać Złote Medale Kongresu dyplomatom ratującym Żydów z Holokaustu. W tym Polakom

Senator demokratów Tim Kaine i republikanin Bill Hagerty zgłosili projekt ustawy przyznającej Złote Medale Kongresu USA. We wspólnym oświadczeniu wyjaśnili, że projekt ma na celu wyróżnienie "zapomnianych bohaterów" Zagłady i "dyplomatów, którzy podjęli heroiczne działania, by ocalić Żydów uciekających z nazistowskich Niemiec, w tym poprzez wydawanie paszportów i wiz oraz organizowanie ucieczek i schronienia, by ukrywać Żydów przed nazistowskimi władzami".