Senator demokratów siłą wyprowadzony z konferencji prasowej w Los Angeles Źródło: Reuters

Kluczowe fakty: Senator demokratów Alex Padilla próbował zadać pytanie szefowej departamentu bezpieczeństwa krajowego Kristi Noem.

Polityk został siłą wyprowadzony i zakuty w kajdanki przez policję.

Gubernator Kalifornii Gavin Newsom nazwał zachowanie policjantów "dyktatorskim" i haniebnym.

Nagrania z incydentu pokazały, jak reprezentujący Kalifornię polityk Alex Padilla zakłócił wystąpienie szefowej departamentu bezpieczeństwa krajowego Kristi Noem, próbując zadać pytanie.

Nie zdołał tego zrobić, bo dwóch mężczyzn szarpiąc się z nim wyprowadziło go z sali, po czym agent FBI i policjanci skuli go w kajdanki. Asystenci Padilli opublikowali zdjęcie leżącego na ziemi polityka skuwanego przez policję.

Biuro senatora poinformowało, że został później wypuszczony. "Senator Padilla przebywa obecnie w Los Angeles, gdzie wykonuje swój obowiązek sprawowania nadzoru Kongresu nad działaniami rządu federalnego w Los Angeles i w całej Kalifornii" - napisano w oświadczeniu.

"Był w budynku federalnym, aby otrzymać sprawozdanie od generała Guillota (szefa Dowództwa Północnego USA) i słuchał konferencji prasowej sekretarz Noem. Próbował zadać sekretarz pytanie, po czym został siłą usunięty przez agentów federalnych, powalony na ziemię i skuty kajdankami. Obecnie nie jest zatrzymany i pracujemy nad uzyskaniem dodatkowych informacji" - dodano.

Noem do incydentu odniosła się jeszcze podczas konferencji poświęconej reakcji na zamieszki w Los Angeles. - Myślę, że każdy w Ameryce zgodzi się, że to nie jest właściwe zachowanie. Że jeśli chcesz odbyć kulturalną dyskusję, zwłaszcza jako przywódca, urzędnik publiczny, to powinieneś wyciągnąć rękę i spróbować porozmawiać - powiedziała. Sekretarz miała później spotkać się z politykiem demokratów prywatnie.

"Trump i jego oddziały szturmowe są poza kontrolą"

Incydent wzbudził ostre reakcje partyjnych kolegów polityka. - To nie jest coś, co robią demokracje. Senator Padilla był tam, legalnie w tym budynku, aby zadawać pytania o to, co dzieje się w Kalifornii, na które wszyscy chcą znać odpowiedzi – stwierdził lider demokratów w Senacie Chuck Schumer.

- A zamiast tego został pobity, wyrzucony z pokoju, rzucony na ziemię i skuty kajdankami. Potrzebujemy natychmiastowego pełnego dochodzenia w sprawie tego, co się stało - podkreślił. - To jest nikczemne. To jest obrzydliwe. To jest nieamerykańskie - dodał.

Gubernator Kalifornii Gavin Newsom nazwał zachowanie policjantów "dyktatorskim" i haniebnym. "Trump i jego oddziały szturmowe są poza kontrolą" - napisał polityk. "Jeśli oni mogą skuć senatora USA za zadanie pytania, wyobraź sobie, co zrobią tobie" - dodał.

