Negocjowała umowę nuklearną z Iranem. Będzie wiceszefową amerykańskiej dyplomacji

W marcu Sherman w Kongresie zobowiązała się, że "zrobi wszystko, co może", by zablokować budowę gazociągu Nord Stream 2. Nie zgodziła się z oceną, że administracja Joe Bidena "jest miękka" wobec Rosji.

Porozumienie nuklearne z Iranem

Nowa amerykańska administracja rozpoczęła w 2021 roku wstępne negocjacje z władzami w Teheranie w sprawie powrotu USA do porozumienia. Joe Biden dał jednak do zrozumienia, że najpierw Iran musi zacząć respektować jej postanowienia, w tym zaprzestać wzbogacania uranu do poziomu 20 procent. Według porozumienia Iran może wzbogacać uran do poziomu zawartości 3,67 proc. rozszczepialnego izotopu U235.