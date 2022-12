Senat USA przyjął projekt ustawy budżetowej. Zawiera pakiet 45 miliardów dolarów dla Ukrainy

Senat USA przegłosował w czwartek projekt budżetu federalnego. Za jego przyjęciem głosowało 68 ze 100 senatorów - 8 więcej od wymaganej liczby - a przeciwko wypowiedziało się 29 republikanów. W Izbie Reprezentantów demokraci mają wystarczająco dużo głosów, by uchwalić budżet. Piątek jest datą graniczną, by tego dokonać i by nie doszło do zawieszenia pracy większości instytucji federalnych.