Senat USA odrzucił weto Trumpa

Kilku członków Kongresu, w tym niektórzy republikanie, argumentowało, że kwestie odnoszące się do mediów społecznościowych nie mają znaczenia dla bezpieczeństwa narodowego. Dziennik "Washington Post" podkreśla, że przywódca większości republikańskiej w Senacie Mitch McConnell zdołał przezwyciężyć wysiłki grupy ustawodawców, w tym Bernie Sandersa, dążących do opóźnienia głosowania. Domagali się, aby ustawa zawierała też środki na podwyższenie w dobie koronawirusa wypłat Amerykanom z ustalonych 600 do 2000 dolarów, co popierał też Donald Trump.