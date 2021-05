"Czego się boicie? Że wielkie kłamstwo Donalda Trumpa zostanie obalone?"

Nie dojdzie do powołania kongresowej komisji, która miałaby zbadać okoliczności zamieszek 6 stycznia na waszyngtońskim Kapitolu – zdecydował Senat Stanów Zjednoczonych. Projekt zablokowali senatorowie republikańscy. Przeforsowanie ustawy wymagało 60 wspierających głosów.

Do opowiadających się za powołaniem komisji demokratów przyłączyło się sześciu senatorów Partii Republikańskiej (GOP). Ostatecznie głosowanie przyniosło rezultat 54 do 35. Było to zbyt mało, aby przezwyciężyć zapowiadaną przez republikanów obstrukcję parlamentarną (filibuster).