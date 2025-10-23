Zełenski: Rosja powinna zostać uznana za sponsora terroryzmu Źródło: TVN24

Republikanie i demokraci w komisji spraw zagranicznych Senatu USA poparli na środowym posiedzeniu trzy projekty ustaw związanych z wojną w Ukrainie: projekt oficjalnie uznający Rosję za państwo wspierające terroryzm w związku z porywaniem ukraińskich dzieci, projekt nowelizacji ustawy o zamrożonych rosyjskich aktywach oraz projekt sankcji na chińskie firmy i podmioty dostarczające Rosji towary potrzebne do produkcji uzbrojenia.

Pierwszy z nich zakłada wpisanie Rosji na listę państw wspierających terroryzm (State Sponsors of Terrorism, SST), jeśli w ciągu 90 dni nie podejmie znaczących działań zapewniających powrót około 20 tysięcy ukraińskich dzieci do swoich rodzin. Wpisanie na listę, na której obecnie są jedynie Korea Północna, Iran, Syria i Kuba, wiąże się z automatycznymi sankcjami.

Drugi z projektów przewiduje konfiskatę 5 mld dol. zamrożonych rosyjskich aktywów i umieszczenie ich na koncie, z którego co kwartał Ukraina otrzymywałaby 250 mln dolarów.

Trzeci ma na celu m.in. zaktualizowanie sankcji na podmioty wspierające rosyjską machinę wojenną. Mimo ciągłych prób omijania sankcji przez Rosję przy pomocy m.in. Chin, administracja Trumpa nie przyjęła żadnych nowych restrykcji, które załatałyby dziury w dotychczasowej liście sankcyjnej.

Rosnąca presja na podjęcie działań wobec Rosji

Mimo przegłosowania wszystkich projektów, perspektywy ostatecznego przyjęcia nowych przepisów nie są jasne. Jak powiedział ukraińskiej telewizji Suspilne szef komisji, republikański senator Jim Risch, nie ma obecnie "oczywistej ścieżki naprzód".

Wskazał przy tym na shutdown i ograniczony czas na głosowania w Senacie. Stwierdził jednak, że jest "ostrożnie optymistyczny", że uda się to zrobić w stosunkowo krótkim czasie.

Wiceszefowa komisji Jeanne Shaheen powiedziała z kolei, że środowe posiedzenie jest dowodem na rosnącą presję wewnątrz Kongresu na podjęcie działań wobec Rosji - były to pierwsze trzy antyrosyjskie projekty, które wyszły z komisji w tej kadencji.

Risch i Shaheen spotkali się wkrótce potem z sekretarzem generalnym NATO Markiem Ruttem przed jego wizytą w Białym Domu.

Senatorowie czekają na "zielone światło" od Trumpa

Jak powiedziało źródło związane z republikanami w Senacie, politycy partii naciskają na kierownictwo, by dopuściło projekty do głosowania, lecz podstawowa przeszkoda nadal jest ta sama: lider większości John Thune zrobi to tylko wtedy, jeśli zgodę wyrazi prezydent Donald Trump.

W ubiegłym tygodniu Thune sygnalizował, że pozwoli na głosowanie nad innym projektem antyrosyjskich sankcji, lecz plany te pokrzyżowała rozmowa Trumpa z Władimirem Putinem. We wtorek, już po zapowiedzi odwołania szczytu przywódców, Thune sugerował, że wciąż nie otrzymał "zielonego światła" od Białego Domu.

- Chcemy to procedować, kiedy Biały Dom uzna to za przydatne, by zmusić Putina do negocjacji i osiągnięcia porozumienia - powiedział Thune po spotkaniu z Trumpem.

