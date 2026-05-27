Świat Kennedy łapie węże na patio. Nagranie hitem w sieci

Sekretarz zdrowia USA łapie węże gołymi rękami

Typowy dzień na Florydzie - ironizuje "The Guardian" opisując film opublikowany przez amerykańskiego sekretarza zdrowia, Roberta F. Kennedy'ego Juniora. Pojawił się na jego koncie w portalu X i szybko stał się wiralem - w ciągu kilku godzin wyświetliło go tam już ponad 7 milionów osób.

Kennedy podnosi węże. Co pokazuje wideo

Na nagraniu widzimy polityka, który na patio położonego nad morzem domu podnosi gołymi rękami parę wijących się węży. Według ekspertów to gady z podrodziny Colubrinae, powszechnie występujące w Stanach Zjednoczonych. W opisie do wideo Kennedy dodał, że ​​usuwa gady z domu swojego kolegi, doktora Mehmeta Oza, a kibicuje mu żona. - Bobby, proszę - zwraca się do niego, prosząc o ostrożność. - Zwariowałeś - słychać w tle.

Sekretarz zdrowia USA, Robert F. Kennedy Jr Źródło zdjęcia: x.com/RobertKennedyJr

Kennedy unosi węże do kamery i uśmiecha się, nawet gdy zdają się go gryźć.

- Pochwalam każdego, kto dotyka lub łapie węża, nie robiąc tego za pomocą łopaty - komentowała w "The New York Times" Sara Ruane, która przez przez większość zawodowego życia zajmowała się wężami. - Nie wiem, czy powiedziałabym, że to najlepsze poskromienie węży, jakie kiedykolwiek widziałam, ale jest dalekie od najgorszego - dodała.

60-letni Bruce Ireland, który trudni się profesjonalnym odławianiem węży powiedział amerykańskiemu dziennikowi, że "Kennedy bez wątpienia potrafi odróżnić węże niejadowite od jadowitych". Przyznał mu ocenę 9,6 na 10 i dodał, że "sam by próbował bardziej ugiąć kolana i zejść niżej ziemi".

Nie jest jasne, co później stało się ze zwierzętami.

Cheryl cheerleads the removal of a pair of Black Racers from Dr Oz's patio. pic.twitter.com/A0iiRzOeIF — Robert F. Kennedy Jr (@RobertKennedyJr) May 26, 2026 Rozwiń

Profesjonaliści zajmujący się łapaniem węży i transportem ich poza posesje są jednak zgodni: nawet niejadowite okazy mogą dotkliwie pogryźć i lepiej zlecić to osobom, które mają w tym doświadczenie, a samemu "trzymać się z daleka i zostawić je w spokoju".

