Antony Blinken: Unia Europejska jest dla Ameryki partnerem pierwszego wyboru

Sekretarz stanu USA Antony Blinken powiedział w czasie spotkania z szefem unijnej dyplomacji Josepem Borrellem, że Unia Europejska jest dla Stanów Zjednoczonych partnerem pierwszego wyboru w niemal każdej kwestii. Josep Borrell podkreślił, że spotkanie jest ważnym krokiem we wzmacnianiu współpracy obronnej.

- Kiedy patrzymy na wyzwania na całym świecie, którym musimy sprostać, by poprawić życie naszych obywateli, pierwszym partnerem, do którego się zwracamy, jest Unia Europejska – powiedział sekretarz stanu USA Antony Blinken, witając w czwartek szefa unijnej dyplomacji Josepa Borrella w Waszyngtonie.

Wizyta Josepa Borrella w Waszyngtonie

- To spotkanie będzie ważnym krokiem w celu wzmocnienia tych relacji, zwłaszcza w obszarze bezpieczeństwa i obrony - powiedział Josep Borrell. Jednym z oczekiwanych tematów rozmów ma być Iran i negocjacje w sprawie powrotu do umowy atomowej JCPOA. W środę Blinken zagroził, że choć uważa dyplomację za najlepszy sposób rozwiązania problemu, czas na to się kończy, a w grę wchodzą "wszystkie opcje". Wizyta Borrella w Waszyngtonie jest jego pierwszą od czasu objęcia władzy przez administrację prezydenta Joe Bidena. Oprócz spotkania z Blinkenem, szef dyplomacji UE spotka się z wiceszefową Pentagonu Kathleen Hicks, z którą ma rozmawiać o "wzmocnionej współpracy na polu bezpieczeństwa i obrony".