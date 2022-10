Sekretarz stanu USA: ostrzegliśmy Rosję przed konsekwencjami użycia broni jądrowej

czytaj dalej

Niemcy planują utworzenie funduszu ratunkowego o wartości 200 miliardów euro, którego celem jest ochrona przemysłu i indywidualnych konsumentów przez konsekwencjami galopujących cen energii. Jak podała agencja Reutera, Berlin nie powiadomił jednak o swym planie Paryża, co wywołało wściekłość prezydenta Emmanuela Macrona. Jest to kolejny przykład rosnących napięć na linii Niemcy - Francja, których przywódcy nie odczuwają wzajemnie "osobistej chemii", za to "rywalizują o pierwszeństwo" w Europie.