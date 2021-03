"Ameryka jest w pełni wierna NATO". Sekretarz stanu o zobowiązaniu wobec sojuszników

- Kiedy Ameryka została zaatakowana 11 września 2001 roku, nasi sojusznicy z NATO natychmiast i jednogłośnie uruchomili artykuł 5. Atak na jednego jest atakiem na wszystkich. To nadal jedyny raz w historii, kiedy zrobiono użytek z artykułu 5. – mówił Antony Blinken w kwaterze głównej NATO po dwudniowym szczycie ministrów spraw zagranicznych Sojuszu.

Zdaniem sekretarza stanu, uczyniono to, "by bronić Stanów Zjednoczonych". - Nigdy tego nie zapomnimy i nasi sojusznicy mogą się spodziewać tego samego od nas. Jak powiedział prezydent Joe Biden (...), macie nasze niewzruszone przyrzeczenie - Ameryka jest w pełni wierna NATO, łącznie z artykułem 5. Jest to obietnica, którą powtórzyłem naszym natowskim sojusznikom w tym tygodniu - powiedział szef amerykańskiej dyplomacji. Artykuł 5. stanowi, że zbrojna napaść na jednego z sojuszników będzie uznana za napaść na wszystkich.