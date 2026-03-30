Świat

O "wybicie zębów bezbożnym". Tak się modlą w Pentagonie

Pete Hegseth
Pete Hegseth: bez jeńców, bez litości dla naszych wrogów
Źródło: Reuters
Od ubiegłego roku co miesiąc w Pentagonie odbywają się nabożeństwa, zainicjowane przez sekretarza obrony Pete'a Hegsetha. Zdaniem wojskowych sposób, w jaki wykorzystuje on wiarę w kontekście wojny z Iranem, jest "przerażający".

Retoryka szefa Pentagonu i sekretarza obrony Pete'a Hegsetha przykuwa uwagę, zwłaszcza w kontekście toczącej się wojny w Iranie. Podczas wystąpień publicznych często powołuje się on na swoją wiarę, cytuje psalmy, wzywa do modlitwy. Media opisują m.in. zainicjowane przez niego comiesięczne nabożeństwa.

Wezwania do Boga, by "wybił zęby bezbożnym"

Choć udział w nich jest dobrowolny, to - według informacji, do których dotarł "The Guardian" - "na pracowników federalnych wywierana jest presja, by w nich uczestniczyli". Podczas modlitw mają padać słowa o "kulach, które trafią we wrogów sprawiedliwości i narodu" czy wezwania do Boga, by "wybił zęby bezbożnym", a "niegodziwe dusze wydał na wieczne potępienie".

Sekretarz obrony USA wezwał też Amerykanów do modlitwy o zwycięstwo w wojnie. - Każdego dnia, na kolanach, z rodzinami, w szkołach, w kościołach - mówił w Pentagonie. W tym tygodniu modlił się, aby wojska amerykańskie zastosowały "przytłaczającą przemoc wobec tych, którzy nie zasługują na litość".

"W czasie gdy armie USA i Izraela zrzucają tysiące bomb na kraj muzułmański, w którym większość stanowią szyici, wyraźnie chrześcijański charakter wypowiedzi Hegsetha nie pozostaje niezauważony", ocenia "New York Times".

200 skarg po tym, jak żołnierze usłyszeli o "boskim planie"

Zdaniem wojskowych sposób, w jaki Pentagon wykorzystuje wiarę w kontekście wojny z Iranem, jest "przerażający". Fundacja Wolności Religijnej Wojska otrzymała 200 skarg po tym, jak żołnierze usłyszeli od dowódców, że "wysłanie ich do Iranu jest częścią boskiego planu" - pisze "The Independent". - Jeśli żołnierze słyszą, że "Bóg jest po naszej stronie", to co może powstrzymać nas przed zastosowaniem wszelkich środków, by wygrać? - zapytał retorycznie w rozmowie z "Washington Post" wieloletni pracownik Pentagonu, pragnący zachować anonimowość.

- Nie pochwalam wciskania ludziom na siłę swojej wiary - mówił jeden z wysokich rangą wojskowych. Dodał, że oburza go nadawanie operacjom militarnym "tonu hiperchrześcijańskiego". W jego ocenie jest to sprzeczne z wolnością religijną, którą gwarantuje Konstytucja.

Fred Wellman, weteran armii i kandydat do Kongresu w stanie Missouri, napisał na X, że Hegseth wykorzystuje swoje stanowisko, by "uczynić własną religię oficjalną religią Departamentu Obrony". - To musi się skończyć i musi zostać zbadane - stwierdził.

Pete Hegseth

Źródło: Reuters

Narracja Hegsetha, jak zauważają media, jest rodem z ksiąg Starego Testamentu. Usprawiedliwia operacje wojskowe USA, sugerując, że "są one sankcjonowane przez Boga". "New York Times" przypomina o tatuażu polityka - "Deus vult", czyli "Bóg tak chce".

- Opatrzność naszego wszechmogącego Boga chroni nasze wojska, jesteśmy oddani tej misji - mówił niedawno w CBS News Hegseth. - Walczymy z religijnymi fanatykami, którzy dążą do posiadania broni nuklearnej, by wywołać jakiś religijny armagedon - dodał.

Głos zabrała rzeczniczka Pentagonu

Pytana o nabożeństwa w Pentagonie rzeczniczka prasowa Kingsley Wilson odpowiedziała, że "podnoszą morale", a dobrowolne oddawanie czci Chrystusowi w Stanach Zjednoczonych "nie jest sprzeczne z prawem". Jej słowa cytuje "Washington Post", zauważając przy tym, że wśród duchownych, których polityk zaprosił do prowadzenia modlitw, jest znany pastor Doug Wilson. Zasłynął on m.in. stwierdzeniem, że kobiety nie powinny mieć praw wyborczych.

Pastor Franklin Graham z kolei mówi w Pentagonie, że "Bóg jest również Bogiem wojny", choć wiele osób "nie chce o tym myśleć ani pamiętać". - Wiemy, że Bóg kocha. Ale czy wiecie, że Bóg też nienawidzi?

Aleksander Przybylski

Papież Leon XIV "zganił" Hegsetha?

O wojnie w Iranie mówił podczas mszy w Watykanie w Niedzielę Palmową papież Leon XIV. - Oto nasz Bóg, Jezus, król pokoju. To Bóg, który odrzuca wojnę, którego nikt nie może wykorzystać do usprawiedliwienia wojny. Nie słucha modlitwy tych, którzy wojnę prowadzą, i odrzuca ją, mówiąc: "Choćbyście nawet mnożyli modlitwy, ja nie wysłucham. Ręce wasze pełne są krwi" - zaznaczył, przywołując słowa proroka Izajasza. W opinii "Guardiana" tymi słowami Leon XIV "zganił" Hegsetha.

Arwa Mahdawi na łamach dziennika przypomina sytuację z 2019 roku, gdy obecny szef Pentagonu, wtedy jeszcze prezenter Fox News, powiedział na antenie, że nie myje rąk od 10 lat, bo "zarazki nie istnieją", on ich nie widzi. Później twierdził, że żartował. "Nawet jeśli to żart, to krwi z rąk nie będzie w stanie zmyć" - skomentowała dziennikarka.

pc

Redagowała Anna Zaleska

Źródło: PBS News, NYT, The Hill, The Guardian, Washington Post, CNN

Źródło zdjęcia głównego: WILL OLIVER/EPA/PAP

USADonald TrumpIranPete HegsethPentagon
Ewa Żebrowska
Ewa Żebrowska
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica