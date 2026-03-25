Jako pierwszy poparł atak na Iran. "Powiedziałeś: zróbmy to"

Hegseth: flota Iranu już nie istnieje Źródło: TVN24

Przygotowania do dużej operacji wojskowej oznaczały zwykle dla administracji Białego Domu nawet miesiące narad, spotkań przedstawicieli różnych agencji czy ustaleń z Radą Bezpieczeństwa Narodowego. W przypadku Iranu, jak zauważa "Wall Street Journal", planowaniem zajmowało się wąskie grono osób.

Według dziennika byli to trzej najbliżsi współpracownicy Trumpa: wiceprezydent J.D. Vance, sekretarz stanu Marco Rubio i sekretarz obrony Pete Hegseth. W poniedziałek podczas posiedzenia Grupy Zadaniowej ds. Bezpieczeństwa w Memphis w Tennessee prezydent USA zdradził, kto z jego bliskiego otoczenia jako pierwszy poparł decyzję o rozpoczęciu "Epickiej Furii".

Kto wpłynął na decyzję Trumpa?

Donald Trump w czasie posiedzenia zwrócił się do sekretarza obrony, Pete'a Hegsetha, mówiąc: "Pete, myślę, że byłeś pierwszym, który zabrał głos". - Powiedziałeś: zróbmy to, bo nie możemy pozwolić im na posiadanie broni jądrowej - relacjonował Trump. Jak podaje portal The Hill, Hegseth był kluczowym zwolennikiem działań w Iranie, które rozpoczęły się pod koniec lutego i trwają już czwarty tydzień.

"Wall Street Journal" ocenił wkrótce po rozpoczęciu przez USA działań na Bliskim Wschodzie, że Hegseth stał się "rzecznikiem wojny". Jak do tej kwestii ustosunkował się wiceprezydent J.D. Vance? Miesiąc przed atakiem mówił "WSJ", że "nadal uważa się za sceptyka wobec zagranicznych interwencji wojskowych". Tuż przed interwencją stwierdził z kolei, że "jeśli Stany Zjednoczone mają uderzyć na Iran, powinny działać z rozmachem i szybko" - podaje "New York Times", powołując się na osoby, które słyszały jego wypowiedź.

Według Reutersa, powołującego się na trzy źródła znające szczegóły rozmowy telefonicznej między premierem Izraela a amerykańskim prezydentem - katalizatorem ostatecznej decyzji Trumpa o wydaniu 27 lutego rozkazu wojsku była właśnie ta rozmowa z Benjaminem Netanjahu. W ocenie dziennika "New York Times" izraelski polityk "od miesięcy naciskał" na Trumpa, aby ten uderzył w "osłabiony reżim".

Kto nie poparł interwencji w Iranie?

Czy było bezpośrednie zagrożenie dla USA, skoro podjęto decyzję o ataku? Prezydent twierdził w orędziu o stanie państwa, że Iran buduje międzykontynentalne pociski balistyczne (ICBM), które "wkrótce dotrą do Stanów Zjednoczonych Ameryki".

Nie potwierdziła tego dyrektorka Wywiadu Narodowego USA. Tulsi Gabbard nie poparła publicznie decyzji o wypowiedzeniu wojny i w swoim pisemnym oświadczeniu stwierdziła, że od czasu operacji "Północny Młot" przeprowadzonej w czerwcu ubiegłego roku, Iran "nie podjął żadnych działań mających na celu odbudowę potencjału wzbogacania [uranu -red.]". - Zniszczyliśmy irański program nuklearny - mówił też w ubiegłym roku, tuż po zakończeniu działań sekretarz obrony Pete Hegseth.

Szef Narodowego Centrum Antyterrorystycznego Joe Kent, na znak protestu przeciwko wojnie z Iranem, podał się do dymisji. Sam prezydent USA, jak przypomina Reuters, jeszcze dwa lata temu podczas kampanii wyborczej publicznie twierdził, że nie chce wojny z Iranem, bo zależy mu na dyplomatycznych negocjacjach.

Co istotne, działania w Iranie rozpoczęto bez zgody Kongresu. Administracja Trumpa i republikanie argumentowali bowiem, że "prezydent jej nie potrzebuje", ponieważ Konstytucja i ustawa o uprawnieniach wojennych z 1973 roku przyznają mu prawo do wydania rozkazu podjęcia działań militarnych w samoobronie.

Zarówno z sondaży CNN, jak i Reuters/Ipsos przeprowadzonych w pierwszych dniach interwencji w Iranie wynikało, że Amerykanie w większości nie popierają tych działań. Według badań na zlecenie stacji CNN sprzeciw wobec działań militarnych zadeklarowało 59 procent obywateli, a z publikacji Reutersa wynikało, że 43 procent wyraziło dezaprobatę, gdy 29 procent nie miało zdania. To oznacza, że tylko 27 procent respondentów zadeklarowało poparcie dla operacji.

Według najnowszego sondażu około 46 proc. respondentów stwierdziło, że wojna w Iranie w dłuższej perspektywie zmniejszy bezpieczeństwo USA. Tylko 26 proc. stwierdziło, że zwiększy to bezpieczeństwo kraju.

