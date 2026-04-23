Świat

Sekretarz marynarki wojennej USA zdymisjonowany. Czym "zirytował" Hegsetha

USA. John Phelan odwołany ze stanowiska sekretarza marynarki wojennej
Źródło: Reuters
Kolejna dymisja w administracji Donalda Trumpa. Sekretarz marynarki wojennej John Phelan odchodzi ze stanowiska - poinformował rzecznik Departamentu Obrony USA. Media zwracają uwagę, że zaskakująca informacja pojawiła się w czasie, gdy amerykańska marynarka blokuje irańskie porty. I pytają, jaką rolę odegrał tu Pete Hegseth.

Rzecznik departamentu obrony Sean Parnell o odwołaniu Phelana poinformował na platformie X. "Sekretarz marynarki wojennej John C. Phelan opuszcza administrację ze skutkiem natychmiastowym" - przekazał w środę. Nie podał jednak szczegółów tej decyzji.

Phelana ma zastąpić na stanowisku podsekretarz marynarki wojennej Hung Cao.

Czym "zirytował" Hegsetha?

Jak napisał brytyjski dziennik "Financial Times", powołując się na źródło znające sprawę, między cywilnym zwierzchnikiem marynarki wojennej USA a ministrem obrony USA Pete'em Hegsethem doszło do napięć w kwestii programu budowy okrętów, a także nominacji i awansów wojskowych. Portal CNN dodał, że szef Pentagonu był "zirytowany" bezpośrednimi kontaktami Phelana z prezydentem USA Donaldem Trumpem, z pominięciem Hegsetha.

Zdaniem "FT" odwołanie sekretarza marynarki wojennej nastąpiło w czasie, gdy Hegseth podejmuje działania w celu odsunięcia od władzy wielu urzędników Pentagonu, którzy są uważani za osoby sprzeciwiające się administracji Trumpa.

Seria zwolnień w Pentagonie

Reuters pisze o "kolejnych przetasowaniach" w Pentagonie po tym, jak w kwietniu Hegseth odwołał ze stanowiska najwyższego rangą oficera armii generała Randy'ego George'a, który sprzeciwiał się wysłaniu tysięcy żołnierzy na Bliski Wschód i przygotowaniom do ewentualnego użycia wojsk lądowych w Iranie. Brytyjski dziennik "Guardian" zauważył, że od czasu objęcia urzędu w ubiegłym roku Hegseth zwolnił już kilku czołowych generałów, admirałów i innych dowódców.

Najnowsza zmiana kadrowa nastąpiła w trakcie jednej z najważniejszych misji amerykańskiej marynarki wojennej od dziesięcioleci, czyli blokady cieśniny Ormuz. W regionie znajduje się 21 amerykańskich okrętów, siedem kolejnych jest w drodze na Bliski Wschód, a ponad tuzin z nich bierze udział w amerykańskiej blokadzie morskiej irańskich portów - poinformował "FT".

Phelan wspierał Trumpa, z żoną zebrali miliony

CNN przypomniał, że Phelan jest biznesmenem, który nie odbył wcześniej służby wojskowej. Nim Donald Trump ponownie został wybrany prezydentem, Phelan wraz z żoną zebrali miliony dolarów na jego kampanię wyborczą. Na stanowisko sekretarza marynarki wojennej został awansowany w 2025 r.

Dymisja Phelana jest kolejną w administracji Trumpa w ciągu ostatnich miesięcy. Na początku kwietnia prezydent USA ogłosił dymisję prokuratorki generalnej Pam Bondi. Wcześniej ze stanowiskiem sekretarz bezpieczeństwa krajowego pożegnała się Kristi Noem. Odpowiadałała ona m.in. za Urząd ds. Imigracji i Egzekwowania Ceł (ICE), który realizuje politykę masowych deportacji. W tym tygodniu zrezygnowała ze stanowiska sekretarz pracy Lori Chavez-DeRemer. Wokół niej narosły skandale, dotyczące między innymi rzekomego romansu z pracownikiem ochrony i picia alkoholu w pracy.

"Wewnętrzna rozgrywka" w cieniu wojny z Iranem. "Chce mieć za sobą sukces"

Sebastian Zakrzewski
"Hojna" oferta Trumpa dla irańskich władz

Źródło: PAP, Reuters, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Anna Moneymaker/Getty Images

USAPete Hegseth
Maciej Wacławik
