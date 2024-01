30-latek rzucił się na sędzię tuż przed odczytaniem wyroku. Nagranie

Do zdarzenia doszło w środę rano podczas rozprawy w sądzie okręgowym hrabstwa Clark w Las Vegas. 30-letni Deobry Redden sądzony był za pobicie skutkujące znacznym uszkodzeniem ciała. Mężczyzna wcześniej przyznał się do winy. 62-letnia sędzia Mary Kay Holthus miała właśnie wydać na niego wyrok, kiedy mężczyzna nagle rzucił się na nią i zaczął bić.

Atak na sędzię w czasie rozprawy

Na udostępnionym nagraniu z sali sądowej widać, że tuż przed atakiem sędzia zwróciła się do oskarżonego z pytaniem, czy przed wydaniem wyroku chciałby coś jeszcze powiedzieć. Ten spokojnym tonem odpowiedział, że uważa, że nie powinien iść ponownie do więzienia, i poprosił o złagodzenie kary. Przez chwilę Redden rozmawia z sędzią, która wymienia dokonane przez niego w przeszłości przestępstwa. Mężczyzna tłumaczył, że wynikały one z jego choroby psychicznej, oraz że zdał już sobie sprawę ze swoich problemów, dostał pracę, wraca na właściwe tory i już przestępstw nie popełnia.