W Białym Domu powstanie nowa sala balowa Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Pozew do sądu w sprawie sali balowej został skierowany przez stowarzyszenie na rzecz ochrony zabytków National Trust for Historic Preservation, które domagało się wstrzymania budowy, argumentując, że projekt ruszył mimo braku odpowiednich zgód i autoryzacji Kongresu.

Sędzia Richard Leon orzekł, że argumenty przedstawione przez stowarzyszenie nie spełniały wymagań dla wydania tymczasowego nakazu, który wstrzymałby realizację projektu. Zaznaczył, że stowarzyszenie może zmienić swoją argumentację.

Budowa sali balowej przy Białym Domu Źródło: WILL OLIVER/PAP/EPA

Do decyzji sędziego odniósł się Donald Trump, oceniając, że to "wspaniała wiadomość dla Ameryki i cudownego Białego Domu". Zapowiedział, że będzie to "najpiękniejsza sala balowa na świecie", a na jej powstanie nie są wydawane pieniądze podatników. Środki - jak przekazał Trump - pochodzą od darczyńców.

"Budowa sali balowej, która ma gościć również przyszłe inauguracje i duże wizyty państwowe, przebiega szybciej niż planowano i w ramach budżetu. Będzie długo służyć jako symbol wielkości Ameryki!" - dodał we wpisie na swoim portalu Truth Social.

Wizualizacja nowej sali balowej w Białym Domu Wizualizacja nowej sali balowej w Białym Domu Źródło: whitehouse.gov Wizualizacja nowej sali balowej w Białym Domu Źródło: whitehouse.gov Wizualizacja nowej sali balowej w Białym Domu Źródło: whitehouse.gov Wizualizacja nowej sali balowej w Białym Domu Źródło: whitehouse.gov Wizualizacja nowej sali balowej w Białym Domu Źródło: whitehouse.gov Wizualizacja nowej sali balowej w Białym Domu Źródło: whitehouse.gov Wizualizacja nowej sali balowej w Białym Domu Źródło: whitehouse.gov Wizualizacja nowej sali balowej w Białym Domu Źródło: whitehouse.gov Wizualizacja nowej sali balowej w Białym Domu Źródło: whitehouse.gov Wizualizacja nowej sali balowej w Białym Domu Źródło: whitehouse.gov Wizualizacja nowej sali balowej w Białym Domu Źródło: whitehouse.gov

Kontrowersje wokół budowy sali balowej przy Białym Domu

Rozbiórka budynku Wschodniego Skrzydła, części kompleksu Białego Domu, pierwotnie wzniesionego w 1902 roku za prezydentury Theodore'a Roosevelta, a znacznie rozbudowanego w 1942 roku za prezydentury Franklina Roosevelta, została przeprowadzona przez Trumpa w październiku 2025 roku. Zburzono konstrukcję, w której mieściły się biura Pierwszej Damy, teatr i wejście dla gości, którymi witano zagranicznych dygnitarzy.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Tak Trump ma nazwać salę balową przy Białym Domu

Projekt sali balowej to jedna z kilku istotnych zmian, jakie Trump wprowadził w Białym Domu od czasu powrotu do urzędu w styczniu 2025 roku. Prezydent dodał złote akcenty w Gabinecie Owalnym i przekształcił trawnik w Ogrodzie Różanym w brukowane patio przypominające to w jego posiadłości Mar-a-Lago na Florydzie - zwrócił uwagę Reuters.

Zmiany w Gabinecie Owalnym - te zdjęcia dzieli 9 miesięcy Gabinet Owalny - wizyta prezydenta Ukrainy, sierpień 2025 Źródło: AARON SCHWARTZ/PAP/EPA Gabinet Owalny - Donald Trump i Joe Biden, listopad 2024 Źródło: Newscom/PAP/AL DROGO

National Trust argumentował, że prawo federalne zabrania budowy na terenie parku federalnego w Waszyngtonie bez wyraźnego upoważnienia Kongresu. Argumentował również, że Służba Parków Narodowych naruszyła prawo federalne, wydając ocenę oddziaływania na środowisko zamiast pełnego raportu oddziaływania na środowisko i publikując go po rozpoczęciu rozbiórki.

"Żaden prezydent nie ma prawa zburzyć części Białego Domu bez jakiejkolwiek kontroli - ani prezydent Trump, ani prezydent Biden, ani nikt inny" - napisano w pozwie.

>> "Złoty dotyk" prezydenta i coraz mniej biały Biały Dom

Administracja broniła legalności projektu, argumentując, że jest on kontynuacją długiej serii renowacji prezydenckich. W pozwie sądowym stwierdziła, że ​​sala balowa jest potrzebna do celów państwowych, jej projekt wciąż ewoluuje, a budowa naziemna jest planowana dopiero w kwietniu, co sprawia, że ​​nakaz sądowy jest zbędny.

W zeszłym tygodniu Amerykańska Komisja Sztuk Pięknych zatwierdziła propozycję Trumpa dotyczącą sali balowej. Panel, którego komisarzy mianował Trump w styczniu, poparł projekt jednomyślnie stosunkiem głosów 6 do 0.

Szybka rozbiórka Wschodniego Skrzydła przez Trumpa spotkała się z krytyką konserwatorów zabytków, którzy postrzegali projekt jako przedłużenie roszczeń republikańskiego prezydenta do szerokich uprawnień prezydenckich.

Nie podano dokładnej daty zakończenia prac, ale Biały Dom stwierdził, że nastąpi to "na długo przed końcem" kadencji Trumpa.

OGLĄDAJ: "Poprzednie weta to była igraszka, teraz jest prawdziwy test"

Opracował Adam Styczek /akw