Służby rozpoczną operację bezpieczeństwa wcześniej, "w świetle wydarzeń minionego tygodnia"

Kapitol otoczony płotem

Chad Wolf rezygnuje

Pełniący obowiązki sekretarza bezpieczeństwa wewnętrznego USA Chad Wolf ogłosił w poniedziałek swoją rezygnację w związku z zeszłotygodniowymi wydarzeniami na Kapitolu - poinformowała agencja AP. To jeden z ostatnich wysokich rangą urzędników administracji prezydenta Donalda Trumpa, który podał się do dymisji.

Dzień po zamieszkach na Kapitolu Wolf wezwał Trumpa do potępienia przemocy politycznej. "Widzimy teraz, jak niektórzy zwolennicy prezydenta używają przemocy jako środka do osiągnięcia celów politycznych. To niedopuszczalne" - pisał wtedy Wolf w oświadczeniu. "Te brutalne czyny są nieuzasadnione, błagam prezydenta i wszystkich wybranych przedstawicieli władz, aby zdecydowanie potępili przemoc, do której wczoraj doszło" - wzywał.