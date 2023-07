Głośna sprawa mężczyzny odnalezionego po ośmiu latach. Sąsiedzi twierdzą, że "nigdy nie zaginął"

Nie milkną echa sprawy Rudy'ego Fariasa z Houston, który miał zostać odnaleziony osiem lat po tym, jak został uznany za zaginionego. Lokalne media rozmawiały z sąsiadami rodziny. Twierdzą oni, że Farias "nigdy nie zaginął" i "od lat mieszkał z matką". Policja odniosła się do tych doniesień.

Nazwisko Rudy'ego Fariasa, mieszkańca Houston, który został uznany za zaginionego w 2015 roku, figurowało w rejestrze osób zaginionych Narodowego Systemu Osób Zaginionych i Niezidentyfikowanych (NamUs) od ośmiu lat. W poniedziałek władze poinformowały o odnalezieniu 25-letniego obecnie mężczyzny. Texas Center for the Missing (TCM), organizacja pozarządowa zajmująca się sprawami osób zaginionych, w komunikacie w mediach społecznościowych wskazała, że mężczyzna "wraca do zdrowia w szpitalu".