Jeździła od wesela do wesela, okradała młode pary i gości 

Sandra Lynn Henson ze stanu Missisipi w ciągu ostatnich sześciu lat miała okradać pary młode na weselach oraz ich gości na terenie co najmniej trzech stanów w południowej części USA . Z ustaleń władz wynika, że 57-latka wychodziła z przyjęć z prezentami dla nowożeńców wartymi nawet dziesiątki tysięcy dolarów oraz z portfelami i kartami płatniczymi gości, wyciąganymi z torebek w czasie, gdy ci tańczyli czy odprowadzali młodą parę do samochodu. W sobotę portal USA Today przekazał, że Henson kontynuuje działalność przestępczą w swoim rodzinnym stanie, mimo że została skazana na karę pięciu lat więzienia w zawieszeniu i do stycznia 2025 roku przebywa na zwolnieniu warunkowym.

Okradała ludzi podczas wesel. "Nikt nie traktuje tego poważnie"

Portal amerykańskiego nadawcy rozmawiał z dwiema ostatnimi ofiarami Henson, które powiedziały, że są "zdumione", iż 57-latka jest na wolności. - To niesprawiedliwe - stwierdziła 22-letnia Lexi Butler, na weselu której Henson - jak sama później przyznała - dokonała kradzieży. - Okradła tak wielu ludzi z cennego czasu, wspomnień i prezentów, ale nie musi przyznawać się do swojego złego postępowania. Nie mogę uwierzyć, że nikt nie traktuje tego poważnie - dodała Butler. - To szaleństwo - powiedziała z kolei 34-letnia Kait Dorrough, która twierdzi, że ​​Henson ukradła jej 200 dolarów w gotówce w noc poślubną. - Robi to od dłuższego czasu i nie sądzę, żeby miała zamiar przestać - oceniła 34-latka.