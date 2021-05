Wiele ofiar i rannych po strzelaninie w San Jose. "To dla nas bardzo mroczny moment"

Jest wielu zabitych i rannych w strzelaninie, do której doszło w środę w San Jose w stanie Kalifornia - poinformował rzecznik szeryfa. Sprawca strzelaniny nie żyje. Wciąż nie ustalono jego tożsamości, ani liczby ofiar.

Do strzelaniny doszło około godziny 6:30 rano czasu lokalnego (15:30 w Polsce) w obiekcie należącym do sieci kolejki miejskiej, który sąsiaduje z biurem szeryfa. Mieści się tam centrum kontroli tranzytu, gdzie stoją pociągi.

- To dla nas bardzo mroczny moment - oświadczył obecny na konferencji burmistrz miasta. - Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, by coś takiego nigdy nie powtórzyło się w naszym mieście - dodał Liccardo. Gubernator Kalifornii poinformował, że monitoruje sytuację.