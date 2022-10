Jadł hamburgera w aucie, policjant otworzył drzwi i zaczął do niego strzelać. 17-latek walczy o życie

Policja z San Antonio w Teksasie poinformowała o zwolnieniu ze służby funkcjonariusza, który podczas próby zatrzymania kilkakrotnie strzelił do 17-letniego Erika Cantu. Policjant próbował wyciągnąć chłopaka, jedzącego akurat hamburgera, z samochodu. Gdy ten ruszył, padły strzały. Lekarze określają stan Cantu jako krytyczny.

Do zdarzenia doszło 2 października na parkingu przed restauracją McDonald’s w San Antonio. Na nagraniu z kamery przymocowanej do munduru policjanta widać, jak funkcjonariusz pochodzi do bordowego samochodu i otwiera drzwi od strony kierowcy. Siedzącemu za kierownicą 17-letniemu Erikowi Cantu, który je akurat hamburgera, każe wysiąść z auta. Ten pyta "dlaczego", po czym próbuje odjechać. Wtedy policjant kilka razy do niego strzela. Samochód odjeżdża, a policjant oddaje kolejne strzały w jego kierunku.

Pojazd, w którym przebywała również 17-letnia pasażerka, został znaleziony przecznicę dalej. W wyniku zdarzenia Cantu został ciężko ranny. Jak poinformowała w oświadczeniu przesłanym ABC News rodzina nastolatka, lekarze określają jego stan jako krytyczny, chłopak jest podłączony do aparatury podtrzymującej życie. Pasażerka nie odniosła żadnych obrażeń.

Strzały oddał funkcjonariusz James Brennand. Jak wyjaśniono w policyjnym oświadczeniu, podszedł on do samochodu Cantu, ponieważ był przekonany, że to auto, którego kierowca poprzedniego dnia uciekł w trakcie próby zatrzymania, prawdopodobnie po dokonaniu kradzieży pojazdu.

Policjant może stanąć przed sądem

Krótko po zdarzeniu poinformowano, że funkcjonariusz Brennand został zwolniony. Służbę pełnił przez niespełna rok, nadal był na okresie próbnym.

Policja bada sprawę, wciąż nie wiadomo, czy Brennandowi zostaną postawione zarzuty. Cytowany przez "New York Times" prokurator okręgowy Joe Gonzales podkreślił, że jeśli dojdzie do procesu, kluczowe będzie to, czy policjant mógł poczuć, iż jego życie jest zagrożone. Na nagraniu widać, że podczas próby ucieczki Brennand został zahaczony otwartymi drzwiami samochodu. - Nie ma nic na obronę jego zachowania z tamtego wieczoru - zaznaczył w rozmowie z lokalną telewizją WOAI szef policji w San Antonio William McManus. - Myślę, że na początku był tam jakiś kontakt, ale to nie upoważniało go do strzelania - dodał.

