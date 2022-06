USA. Martwi migranci odnalezieni w ciężarówce. Wzrosła liczba ofiar

czytaj dalej

Generał Patrick Sanders, który niedawno został szefem Sztabu Generalnego Brytyjskiej Armii, w swoim pierwszym publicznym wystąpieniu jako głównodowodzący ma we wtorek ostrzec, że Wielka Brytania musi być przygotowana do "szybkiego działania" w celu powstrzymania rosyjskiego ekspansjonizmu - piszą media na Wyspach. Generał Sanders użyje analogii do 1937 roku i zagrożenia ze strony hitlerowskich Niemiec - podkreślają.