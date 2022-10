Aresztowano policjanta, który otworzył ogień do 17-latka jedzącego hamburgera w samochodzie

Policja z San Antonio (USA) przekazała, że funkcjonariusz, który oddał kilka strzałów do 17-latka jedzącego hamburgera na parkingu przed restauracją, został aresztowany. Byłemu policjantowi postawiono dwa zarzuty. Nastolatek jest w stanie krytycznym.

25-letni funkcjonariusz James Brennand 2 października podszedł do samochodu zaparkowanego na parkingu przed restauracją McDonald's w San Antonio, otworzył drzwi od strony kierowcy i kazał wysiąść z pojazdu 17-letniemu Erikowi Cantu, który akurat jadł hamburgera. Nastolatek zapytał, dlaczego, i chciał odjechać. Wtedy policjant strzelił do niego kilka razy. Samochód odjechał, a Brennand oddał kolejne strzały w jego kierunku. Incydent zarejestrowała kamera przymocowana do munduru policjanta.

Zarzuty napaści

Pojazd, którym Cantu uciekł z parkingu, znaleziono przecznicę dalej. Znajdowała się w nim również 17-letnia pasażerka. Ciężko ranny nastolatek trafił do szpitala, a jego stan określa się jako krytyczny. Informację potwierdziła jego rodzina, podkreślając, że ostatnie dni były trudne: "Spodziewamy się dalszych trudności, ale pozostajemy pełni nadziei" - przekazali w oświadczeniu opublikowanym przez ich prawnika, Briana Powersa.

Policja z San Antonio zwolniła funkcjonariusza, który otworzył ogień do 17-latka. We wtorek mężczyzna, który pracował w policji od niespełna roku i wciąż odbywał okres próbny, został aresztowany pod dwoma zarzutami: napaści na kierowcę i napaści na pasażerkę samochodu. Szef policji w San Antonio William McManus nazwał strzelaninę "nieuzasadnioną".

Czy policjant mógł poczuć, że jego życie jest zagrożone

Cytowany przez "The New York Times" prokurator okręgowy Joe Gonzales jeszcze przed aresztowaniem Brennanda podkreślał, że jeśli dojdzie do procesu, kluczowe będzie to, czy policjant mógł poczuć, że jego życie jest zagrożone. Na nagraniu widać, że podczas próby ucieczki Brennand został zahaczony otwartymi drzwiami samochodu.

Zdaniem szef policji McManusa nic nie usprawiedliwia zachowania policjanta na parkingu przed restauracją: - Myślę, że na początku był tam jakiś kontakt, ale to nie upoważniało go do strzelania - ocenił w rozmowie z lokalną telewizją WOAI. Jak poinformował, sprawa nie trafiła jeszcze do prokuratury okręgowej.

Autor:wac//az

Źródło: CNN, tvn24.pl