Samolot "zahaczył o skrzydło" drugiego na lotnisku w Waszyngtonie
Samolot American Airlines "zahaczył o skrzydło" drugiego samolotu tego samego przewoźnika podczas kołowania do odlotu na lotnisku im. Ronalda Reagana w Waszyngtonie w piątek około godziny 17.10 czasu wschodniego (godz. 23 w Polsce) - poinformowała Federalna Administracja Lotnictwa (FAA). Agencja dodała, że nikt nie ucierpiał i zapowiedziała wszczęcie dochodzenia.
Samoloty zderzyły się skrzydłami. Świadek o "silnym szarpnięciu".
Linia American Airlines w komunikacie cytowanym przez BBC przekazała, że doszło do kolizji samolotów Boeing 737-800. Linie stwierdziły, że maszyny zostały czasowo wycofane z eksploatacji i zapewniły, że dołożą starań, aby ewakuowani z pokładów pasażerowie dotarli jak najszybciej do miejsc, w które zmierzali.
BBC dotarła do świadka zdarzenia, pasażera samolotu, który miał odlecieć do Chicago. Osoba ta powiedziała brytyjskiemu nadawcy, że w pewnym momencie poczuła "silne szarpnięcie", a samolot "dość gwałtownie się zatrząsł". Jako "przerażający" świadek opisał fakt, iż to nie pierwszy incydent na tym lotnisku. Mówił również, że widział, ciężarówkę podnoszącą fragment skrzydła, który odpadł od jednej maszyny.
Katastrofa nad tym samym lotniskiem
W styczniu 2025 roku nad tym samym lotniskiem inny samolot pasażerski American Airlines zderzył się z wojskowym śmigłowcem Black Hawk i spadł do rzeki Potomak - przypomniała BBC. W katastrofie zginęły wszystkie osoby podróżujące obiema maszynami, łącznie 67 ludzi.
Lotnisko im. Reagana jest mniejszym z dwóch cywilnych portów powietrznych w Dystrykcie Kolumbii i obsługuje głównie loty krajowe. W linii prostej jest położone około trzy kilometry od Pentagonu i około pięć od Białego Domu.