Iskry z silnika. Samolot z wiceprezydentem USA zawrócił na lotnisko

Samolot Air Force Two, na pokładzie którego znajdował się wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Mike Pence, startował w drodze powrotnej do Waszyngtonu, kiedy w okolicach silnika pojawiły się iskry. Okazało się, że maszyna zderzyła się z ptakiem. Pilot zawrócił na lotnisko.

Wiceprezydent USA Mike Pence wracał do Waszyngtonu na pokładzie samolotu Air Force Two - przysługującego mu jako wiceprezydentowi - z wiecu wyborczego w miejscowości Gilford, w stanie New Hampshire na północnym wschodzie Stanów Zjednoczonych.