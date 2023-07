Samolot spadł na dom, nikt nie zginął. "Istny cud"

Jednosilnikowa maszyna typu Beechcraft BE35 rozbiła się na dachu niezamieszkanego dwupiętrowego domu w mieście Georgetown w środkowym Teksasie w niedzielę około godziny 12. Do wypadku doszło w pobliżu miejscowego lotniska, na którym samolot miał lądować - podała Federalna Administracja Lotnictwa (FAA) na swojej stronie. Jak przekazała straż pożarna w Georgetown w mediach społecznościowych, na pokładzie znajdowały się trzy osoby, które zostały przetransportowane do szpitala. FAA i Krajowa Rada Bezpieczeństwa Transportu (NTSB) wszczęły dochodzenie, które ma ustalić przyczyny wypadku.

Pilot i pasażerowie bez większych obrażeń

Sąsiedzi ruszyli z pomocą

Zanim na miejsce wypadku dotarły służby ratunkowe, z pomocą rannym ruszyły osoby mieszkające w okolicy. Wśród nich Dylan King, który po wypadku udzielił wywiadu stacji KXAN-TV. - Wszyscy właśnie skończyliśmy śniadanie i pobiegliśmy boso przez ulicę - relacjonował. Wyczuł zapach paliwa, po czym wyważył drzwi domu, by dostać się do pasażerów samolotu. - Byli w naprawdę dobrym stanie, biorąc pod uwagę to, co się stało - stwierdził King. Jednocześnie "byli przerażeni, nie wiedzieli, co się dzieje" - dodał.