Samolot rozbił się tuż po starcie. Na pokładzie "coś się wydarzyło"

Mały samolot z czterema osobami na pokładzie rozbił się w poniedziałek na lotnisku Provo w stanie Utah. Jedna osoba zginęła, trzy trafiły do szpitala. Okoliczności wypadku bada amerykańska Narodowa Rada Bezpieczeństwa Transportu. Lotnisko pozostanie zamknięte do południa we wtorek.