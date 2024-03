Samolot rozbił się na autostradzie

Jak podaje CNN do katastrofy doszło w poniedziałkowy wieczór ok. godz. 19:40. Samolot spadł tuż za zjazdem na autostradzie I-40. Według miejscowej straży, po uderzeniu w ziemię maszyna stanęła w płomieniach. Nie przeżył nikt z pięciu osób na pokładzie. Nie podano na razie kim były ofiary, ani jaka była trasa ich lotu. Wiadomo, że maszyna podchodziła do awaryjnego lądowania na miejscowym lotnisku.