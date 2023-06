Samolot lądował bez wysuniętych przednich kół. Pasażerowie nagrali ten moment

Do zdarzenia doszło w środę rano. Zgodnie z komunikatem Delta Air Lines, Boeing 717 wyruszył z portu lotniczego Atlanta Hartsfield-Jackson o godz. 7:25. Gdy zbliżał się do celu, lotniska w Charlotte, piloci zauważyli problem z przednim podwoziem. Rozpoczęli więc procedurę po nieudanym podejściu do lądowania (ang. missed approach), aby upewnić się, co powoduje usterkę.