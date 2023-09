Samolot zawrócony z powodu biegunki pasażera. "Kwestia zagrożenia biologicznego"

Samolot linii Delta Air Lines wystartował w piątek wieczorem z Atlanty w USA i zmierzał do Barcelony. Po około dwóch godzinach lotu maszyna musiała zawrócić. W oświadczeniu przekazanym portalowi Insider linia lotnicza potwierdziła, że na pokładzie zaistniał "medyczny problem", skutkujący koniecznością zawrócenia maszyny i posprzątania jej.

"Nasz zespół pracował tak szybko, jak to możliwe, z zachowaniem środków bezpieczeństwa, aby dokładnie posprzątać samolot i zapewnić, że nasi klienci dotrą do miejsca docelowego. Szczerze przepraszamy klientów za opóźnienie i niedogodności w ich planach" - podkreślono. Ostatecznie samolot dotarł do Barcelony następnego dnia, osiem godzin po planowym czasie przylotu.